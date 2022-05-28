Російські війська закрили виїзд із окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію

Окупаційні сили у захопленій російськими військами частині Херсонської області «заборонили» виїзд на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє російське видання «РИА Новости» з посиланням на призначеного російськими військовими «заступника голови регіону» Кирила Стремоусова.

За словами Стремоусова, «рішення про заборону» виїзду до Миколаївської та Дніпропетровської областей пов’язане з «небезпекою через постійні обстріли».

Жителі Херсонщини, які не називають своїх імен з міркувань безпеки, підтвердили Радіо Свобода інформацію про «заборону» виїзду на підконтрольну Україні територію.

Виїхати з окупованої частини Херсонщини можна в окупований Росією Крим або ту частину Запорізької області, яку контролюють російські війська.

Частини Херсонської та Запорізької областей після російського вторгнення в Україну 24 лютого контролюють війська Росії. Йдеться про більшу частину території Херсонської області з обласним центром та приблизно половину Запорізької. Саме місто Запоріжжя – під контролем України.

Після початку вторгнення в Україну російський президент Володимир Путін та інші російські представники заявляли, що його метою не є окупація українських територій. Однак у зайнятих російськими військами районах півдня України сформували підконтрольні Росії «адміністрації», «керівники» яких почали стверджувати, що Херсонську та Запорізьку області «мають прийняти до складу Росії».

Російський президент Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України.

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі «Інтерфакс-Україна» заявив, що цей указ президента Росії є «юридично нікчемним». І потрібен він Путіну, як зауважив Подоляк, виключно як «елемент тотального пропагандистського впливу» на внутрішню аудиторію.

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