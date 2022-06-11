Росія має в резерві ще близько 40 БТГр, які може застосувати в агресії проти України – ГУР

Росія ще має достатньо сил для ведення довготривалої війни проти України. Як передає пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони, про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький в ефірі каналу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода за участі «Голосу Америки».

«За словами Вадима Скібіцького противник застосовує на території України 103 батальйонно-тактичні групи, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Ще близько 40 БТГр (батальйонно-тактичних груп – ред.) знаходяться в резерві та можуть бути використані проти Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначив Скібіцький, Генеральний штаб Росії змушений кожні 30 днів коригувати плани вторгнення до України та зосереджувати зусилля на окремих напрямках.

«Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше коригування цього плану буде залежати від того, наскільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України. Проте мети так званої спеціальної воєнної операції, про яку Путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягнути», – йдеться в коментарі представника ГУР.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив 10 червня, що, за його оцінкою, від початку бойових дій загинули до 10 тисяч українських військових.

Тим часом Генштаб ЗСУ повідомляє, що від 24 лютого Росія втратила у війні проти України близько 32050 військових.

Напередодні видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

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Попередні західні оцінки російських втрат у другій половині травня становили 15 тисяч загиблих.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.