«Морг» у Мелітополі заповнений вбитими російськими військовими, окупанти шукають холодильники – розвідка

Російські військові шукають додаткові холодильники в окупованому Мелітополі для зберігання тіл загиблих, повідомляє Головне управління розвідки при Міністерстві оборони України 9 червня.

«Окупаційна адміністрація Мелітополя терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. Відомо, що міський м’ясокомбінат, який переобладнали в морг, вже повністю заповнений тілами вбитих окупантів і не може більше приймати «вантаж 200», – повідомляє ГУР.

За його даними, російські військові 6 червня вивчили холодильні камери підприємства «Арон-М».

«Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг. Керівництво компанії було повідомлене про «рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців». Зазначається, що наразі в Мелітополь активно завозяться трупи рашистів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе», – додають розвідники.

Головне управління розвідки припускає, що російська сторона намагається приховати реальні масштаби втрат від свого населення, тому «дозовано» відправляє тіла до Росії.

Наразі неможливо підтвердити цю інформацію незалежно.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 31 700 своїх військових.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

23 травня в Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія за три місяці своєї масштабної війни проти України, ймовірно, втратила загиблими стільки ж військових, скільки Радянський Союз під час його дев’ятирічної війни в Афганістані.