Резніков повідомив про 5-ий вид артилерії 155-мм калібру, готовий до завдань на фронті

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про готовність самохідних артилерійських установок «Краб», які Україна отримала від Польщі, до виконання завдань на фронті.

«Радий повідомити, що до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ «Краб». Після гармат М777 і FH70, САУ «Ceasar» і М109А3 – це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити», – написав Резніков у фейсбуці 9 червня.

За його словами, станом на зараз до ЗСУ налагодили постачання понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру.

«Запаси снарядів цього калібру вже на 10% переважають запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. При цьому ефективність цих снарядів вища, ніж радянських зразків, тому менший розхід. Одночасно до Збройних сил України було поставлено понад півсотні гармат інших значних калібрів. А також снарядів до них, які складають понад 75% обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення. Десятки одиниць РСЗВ радянського зразка та десятки тисяч снарядів, сотні мінометів і сотні тисяч пострілів до них укріпили нашу оборону за цей період», – додав міністр.

Зокрема, за його словами, від партнерів Україна отримала близько 250 бронемашин західних зразків (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound тощо) і «продовжує цю роботу».

«Я вже можу не згадувати ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom тощо), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan тощо) і гранатомети (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR та ін.) – їх тисячі, це загальновідомо. Це далеко не повний перелік, про деякі інші системи сучасних озброєнь ще зарано говорити, ми розповімо пізніше. Але їхню дію відчує на собі ворог вже зараз», – сказав він.

Крім цього, Міноборони через різні механізми передало сотні безпілотників, у тому числі – кілька десятків ударних, і очікує «у найближчих пакетах допомоги серйозні БПЛА».

«Берегову оборону посилено надзвичайно ефективними комплексами Harpoon, які в поєднанні з нашими «Нептунами» вже змушують ворожий флот триматися на відстані, щоб не повторити долю флагмана ЧФ РФ – крейсера «Москва», – написав Резніков.

Він також додав, що по артилерії 155-мм калібру Міноборони вже виконало початковий запит від Збройних сил України на 90%.

«На 100% ця початкова потреба буде закрита протягом 1-2 тижнів. Але змінюються обставини на полі бою – збільшується потреба. Генштаб реагує на зміну оперативної обстановки – Міноборони змінює завдання своїй команді відповідно до запитів ГШ. Вже маємо чіткий план поставок артилерії до кінця липня», – сказав міністр.

Водночас він наголосив, що «Україні конче потрібне важке озброєння, і дуже швидко».

Наступні цілі, за словами Резнікова:

отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;

забезпечити повне заміщення деяких наявних калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виробляються або їх дуже мало) на платформи, які поширені в країнах НАТО і забезпечені боєприпасами;

домовитися з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань (organic unit), що «значно підвищить ефективність на полі бою»;

залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ;

отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту неба.

Міністр заявив, що «безмежно вдячний країнам», які підтримують Україну, але не може сказати, що задоволений темпами та кількістю постачання зброї.

«Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими. Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражаться на потужний опір, несе величезні втрати. Але поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту. Важливо зберігати концентрацію. Тоді Україна переможе», – заявив міністр.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що російські військові випустили по Україні близько 2600 ракет від початку повномасштабного вторгнення.