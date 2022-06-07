Американська зброя на передовій: вогонь із гаубиці М777 по позиціях російських військ

Українські військові активно застосовують 155-міліметрову гаубиці М777, яку ЗСУ передали США в рамках оборонної допомоги Саме за допомогою цієї зброї військам вдається стримувати російські сили на Донбасі. Як розповідають українські бійці, уже на днях вони зафіксували знищення 200-ої цілі на Луганському напрямку. Кажуть, готувалися лише кілька днів, а тоді відразу приступили до бойового застосування. Як українські артилеристи наносять ураження із американської зброї – дивіться в ексклюзивному фоторепортажі Радіо Свобода