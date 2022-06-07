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Американська зброя на передовій: вогонь із гаубиці М777 по позиціях російських військ

Українські військові активно застосовують 155-міліметрову гаубиці М777, яку ЗСУ передали США в рамках оборонної допомоги Саме за допомогою цієї зброї військам вдається стримувати російські сили на Донбасі. Як розповідають українські бійці, уже на днях вони зафіксували знищення 200-ої цілі на Луганському напрямку. Кажуть, готувалися лише кілька днів, а тоді відразу приступили до бойового застосування. Як українські артилеристи наносять ураження із американської зброї – дивіться в ексклюзивному фоторепортажі Радіо Свобода

Українські військові &nbsp;готують снаряди для гаубиці M777 поблизу лінії фронту, Донецька область&nbsp;
1 Українські військові  готують снаряди для гаубиці M777 поблизу лінії фронту, Донецька область 
Українські військові встановлюють детонатори й формують заряди&nbsp;
2 Українські військові встановлюють детонатори й формують заряди 
Українські військові активно застосовують 155-міліметрову гаубиці М777, яку Сполучені Штати передали ЗСУ. Саме за допомогою цієї зброї військам вдається стримувати російські сили на Донецькому напрямку
3 Українські військові активно застосовують 155-міліметрову гаубиці М777, яку Сполучені Штати передали ЗСУ. Саме за допомогою цієї зброї військам вдається стримувати російські сили на Донецькому напрямку
Навідників у розрахунку одразу двоє, один із яких відкриває та закриває затвор. Кожен відповідає за свою вісь наведення
4 Навідників у розрахунку одразу двоє, один із яких відкриває та закриває затвор. Кожен відповідає за свою вісь наведення
Заряджаючий вкладає заряд у лоток, а двоє інших членів розрахунку гармати досилають його у ствол. Потім підносяться заряди, які замковий досилає рукою та зачиняє затвор, а другий навідник, за командою командира. здійснює постріл
5 Заряджаючий вкладає заряд у лоток, а двоє інших членів розрахунку гармати досилають його у ствол. Потім підносяться заряди, які замковий досилає рукою та зачиняє затвор, а другий навідник, за командою командира. здійснює постріл
Звучить команда &laquo;Постріл&raquo;
6 Звучить команда «Постріл»
Українські військові наносять вогневе ураження по скупченню російської техніки, Донецька область&nbsp;
7 Українські військові наносять вогневе ураження по скупченню російської техніки, Донецька область 
Українські бійці кажуть, що M777 виявилась вкрай точною артилерійською системою при дальності стрільби на відстань до 30 км активно-реактивним снарядом. Тобто, ця система дозволяє точно вразити ціль&nbsp; при значно меншій кількості пострілів
8 Українські бійці кажуть, що M777 виявилась вкрай точною артилерійською системою при дальності стрільби на відстань до 30 км активно-реактивним снарядом. Тобто, ця система дозволяє точно вразити ціль  при значно меншій кількості пострілів
Після 4-5 пострілів, що займає 2-2,5 хвилини, змінюється позиція для унеможливлення потрапляння під контрбатарейний вогонь. При тому, що M777 важить 4200 кг, &ndash; норматив складання гаубиці становить до 6,35 секунд
9 Після 4-5 пострілів, що займає 2-2,5 хвилини, змінюється позиція для унеможливлення потрапляння під контрбатарейний вогонь. При тому, що M777 важить 4200 кг, – норматив складання гаубиці становить до 6,35 секунд
Як повідомляють у посольстві США в Україні, наразі в руках ЗСУ знаходяться всі 90 гаубиць, за винятком однієї. Нагадаємо, 18 гаубиць були поставлені у рамках безпекової допомоги, оголошеної президентом США 13 квітня. Про постачання ще 72 гаубиць міноборони США повідомило 21 квітня
10 Як повідомляють у посольстві США в Україні, наразі в руках ЗСУ знаходяться всі 90 гаубиць, за винятком однієї. Нагадаємо, 18 гаубиць були поставлені у рамках безпекової допомоги, оголошеної президентом США 13 квітня. Про постачання ще 72 гаубиць міноборони США повідомило 21 квітня
Українські &nbsp;військові ведуть вогонь із гаубиць М777 по позиціях російських загарбників. Донецька область&nbsp;
11 Українські  військові ведуть вогонь із гаубиць М777 по позиціях російських загарбників. Донецька область 
Бойова робота завершена. Бійці маскують гаубицю&nbsp;
12 Бойова робота завершена. Бійці маскують гаубицю 
Після роботи...
13 Після роботи...
Боєць ЗСУ &laquo;слухає небо&raquo;, намагаючись почути звуки можливого наближення ворожих БпЛА&nbsp;
14 Боєць ЗСУ «слухає небо», намагаючись почути звуки можливого наближення ворожих БпЛА 
Відпочинок між бойовими завданнями&nbsp;
15 Відпочинок між бойовими завданнями 
Попри тяжкі бої, українські військові вірять в перемогу і не втрачають оптимізму
16 Попри тяжкі бої, українські військові вірять в перемогу і не втрачають оптимізму

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