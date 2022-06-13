Троє цивільних загинули на Донеччині 13 червня через російські обстріли – ОВА

Троє цивільних жителів Донецької області загинули, п’ятеро були поранені 13 червня в результаті обстрілів із боку російських військ, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 13 червня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: одного – в Авдіївці, одного – у Новоселівці Першій та одного – у Курахівці. Ще п’ятеро людей зазнали поранень. Крім того, в Донецькій області померли двоє цивільних, які зазнали поранення на Луганщині», – написав Кириленко у телеграмі.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі і Волновасі.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 12 червня змогло підтвердити загибель 4395 і поранення 5390 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Серед загиблих – 275 дітей, серед поранених – 451.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.