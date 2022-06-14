Маляр: Україна отримала від партнерів 10% зброї, про яку просила

Західні партнери наразі передали Україні близько 10% озброєнь, про які просив Київ, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Яких би зусиль не докладала Україна на сьогодні, якою б професійною не була наша армія, без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну. ... Від того, що Україна заявляла, що нам потрібно, ми на сьогодні маємо приблизно 10%», – розповіла Маляр в ефірі національного телемарафону 14 червня.

За її словами, на полі бою в день Україна витрачає близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів, Росія витрачає в 10 разів більше. «От цифри, які навіть не треба коментувати», – заявила Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що Захід має прискорити надання допомоги. Київ, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», запланованого на 15 червня в Брюсселі, озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.

«Дійсно зараз треба ставити питання, щоб були встановлені чіткі терміни, бо кожен день зволікання – це фактично життя українських воїнів, це життя українських людей – цивільного населення, це зруйновані українські міста, і, зрештою, це, як ми бачимо вже зараз, – тимчасово окуповані території. І тому, на жаль, ми не можемо чекати дуже довго, бо ситуація – дуже складна. І ми очікуємо на те, що наші західні партнери не просто зголосяться допомагати, як це вже є зараз, а й будуть чіткі рамки часу, й це будуть найближчі терміни, і це буде саме та допомога, якої потребує Україна», – зазначила Маляр.

Вона згадала при цьому, що Росія докладає всіх зусиль, щоб зривати ці постачання.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський наголосив, що від постачання Україні зброї залежить швидкість деокупації територій держави, і будь-які зволікання в цьому питанні загрожують стагнацією на фронті.

«Я вдячний, що надходить (озброєння – ред.). Але воно має надходити швидше, якщо ми всі живемо однією метою – щоб був мир, щоб не було війни у Європі і щоб ця війна Російської Федерації не пішла в інші країни, в країни Євросоюзу та країни НАТО. А що в неї такі мрії й думки є, я в цьому впевнений», – сказав голова держави.

Напередодні радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї й техніки.

«Щоб закінчити війну і викинути РФ з України, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів», – написав Подоляк у твітері 13 червня.

Він додав, що 15 червня в Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони, і Київ очікує на рішення.