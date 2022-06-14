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Маляр: Україна отримала від партнерів 10% зброї, про яку просила

«Яких би зусиль не докладала Україна на сьогодні, якою б професійною не була наша армія, без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну»

Західні партнери наразі передали Україні близько 10% озброєнь, про які просив Київ, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Яких би зусиль не докладала Україна на сьогодні, якою б професійною не була наша армія, без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну. ... Від того, що Україна заявляла, що нам потрібно, ми на сьогодні маємо приблизно 10%», – розповіла Маляр в ефірі національного телемарафону 14 червня.

За її словами, на полі бою в день Україна витрачає близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів, Росія витрачає в 10 разів більше. «От цифри, які навіть не треба коментувати», – заявила Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що Захід має прискорити надання допомоги. Київ, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», запланованого на 15 червня в Брюсселі, озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.

«Дійсно зараз треба ставити питання, щоб були встановлені чіткі терміни, бо кожен день зволікання – це фактично життя українських воїнів, це життя українських людей – цивільного населення, це зруйновані українські міста, і, зрештою, це, як ми бачимо вже зараз, – тимчасово окуповані території. І тому, на жаль, ми не можемо чекати дуже довго, бо ситуація – дуже складна. І ми очікуємо на те, що наші західні партнери не просто зголосяться допомагати, як це вже є зараз, а й будуть чіткі рамки часу, й це будуть найближчі терміни, і це буде саме та допомога, якої потребує Україна», – зазначила Маляр.

Вона згадала при цьому, що Росія докладає всіх зусиль, щоб зривати ці постачання.

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«Потрібна допомога негайно. Поки що це війна артилерії...і в нас закінчилися боєприпаси», – голова Миколаївської ОВА сказав Кім.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський наголосив, що від постачання Україні зброї залежить швидкість деокупації територій держави, і будь-які зволікання в цьому питанні загрожують стагнацією на фронті.

«Я вдячний, що надходить (озброєння – ред.). Але воно має надходити швидше, якщо ми всі живемо однією метою – щоб був мир, щоб не було війни у Європі і щоб ця війна Російської Федерації не пішла в інші країни, в країни Євросоюзу та країни НАТО. А що в неї такі мрії й думки є, я в цьому впевнений», – сказав голова держави.

Напередодні радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї й техніки.

«Щоб закінчити війну і викинути РФ з України, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів», – написав Подоляк у твітері 13 червня.

Він додав, що 15 червня в Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони, і Київ очікує на рішення.

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