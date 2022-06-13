Зеленський: ціна битви на Донбасі для України – «страшна»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ціна битви на Донбасі для України є «страшною», і закликав західних партнерів дати Києву достатню кількість зброї, щоб завершити війну.

«У боях на Донбасі – а вони точно увійдуть у воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу – українська армія й наша розвідка тактично все ж переграють російських військових. І це попри значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо – в артилерійських системах. Ціна цієї битви для нас – дуже висока. Вона просто страшна. І ми щоденно звертаємо увагу партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу й нарешті кінець російських знущань з українського Донбасу», – заявив президент у вечірньому зверненні 13 червня.

Він наголосив, що Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося звільнити понад тисячу населених пунктів, зупинити наступ загарбників на півдні України.

«Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина нашого фронту – вже понад 2,5 тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за нами. Ми прийдемо в усі наші міста, в усі наші села, у яких поки що немає нашого прапора. Немає на адміністративних будівлях. Хоча українських прапорів там, я впевнений, дуже багато – просто в людей, просто вдома», – заявив Зеленський.

«Потрібно тільки достатньо зброї, щоб це забезпечити. Вона є в партнерів. У достатньому обсязі. І працюємо щодня, щоб з’явилася також і політична воля для надання нам цієї зброї», – наголосив голова держави.

Раніше сьогодні радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї й техніки.

«Щоб закінчити війну і викинути РФ з України, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів», – написав Подоляк у твітері 13 червня.

Він додав, що 15 червня в Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони, і Київ очікує на рішення.