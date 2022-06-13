Подоляк перелічив важке озброєння, необхідне Україні для закінчення війни

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї й техніки.

«Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну і викинути РФ з України, нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів. 15 червня в Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення», – написав Подоляк у твітері 13 червня.

Західні постачання озброєння Україні почалися ще до повномасштабного російського вторгнення, проте після нього їх обсяги збільшилися, деякі країни почали постачати важку техніку.

Президент США Джо Байден 9 травня підписав «Закон про лендліз на захист демократії в Україні 2022 року». Україна вже отримала мінімум 100 дронів-камікадзе Switchblade 300, 10 дронів-камікадзе Switchblade 600, кілька вертольотів Мі-17 і 108 гаубиць M777. Відправлення чотирьох реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS заплановано на червень.

6 червня британський міністр оборони Бен Воллес заявив про постачання Україні РСЗВ M270.

Польща, Чехія та Болгарія поставили Україні понад 200 одиниць танків Т-72М різних комплектацій.

Німеччина анонсувала постачання сучасної системи ППО IRIS-T. Вона буде передана Україні наприкінці 2022 року.

У Києві закликають прискорити і розширити поставки зброї.