Радіо Свобода Weekly: ЗСУ вже активно застосовують на Донбасі французьку та американську зброю

«Взяти Миколаїв – це утопія». Що ускладнює контрнаступ ЗСУ?

«Росію треба заганяти в кут», війна має закінчитись повною деокупацією всіх українських територій, жодних компромісів бути не може, треба повертати Луганськ, Донецьк та Крим. Так вважає полковник Вадим Чорний, заступник командира 63-ї механізованої бригади ЗСУ, який весь час перебуває на передовій на півдні України. На цьому напрямку українські військові перейшли у контрнаступ, повідомляє Генштабу ЗСУ. Це завдання ускладнюється тим, що окупаційні війська добре окопалися на Херсонщині.

Якби українська армія мала достатньо озброєння, артилерії, ППО, підтримку з повітря, то військові розігналися б так, що армія РФ вже б зупинилась за Керченським мостом, вважає Дмитро Марченко, генерал-майор ЗСУ. Він з перших днів керував обороною Миколаєва.

Дмитро Євчин з'їздив на Миколаївщину, відвідав героїчну Баштанку, яка повертається до мирного життя. Саме бої у Баштанці стали ключовими і переломними в тому, що російські війська не змогли взяти в кільце Миколаїв у березні. Баштанка зараз головний хаб з гуманітарної допомоги для тих, кому вдалося вирватися з окупованих територій.

Про це у новому випуску Крим.Реалії.

«Надворі лежать мертві мій син і чоловік, а я співаю». Історія Анжеліки Медведєвої з Маріуполя

Освітянка Анжеліка Медведєва прожила в Маріуполі 30 років, у березні втратила там чоловіка і єдиного сина Дениса, яких не змогла навіть поховати. Вирвалась із «пекла» з невісткою, схудлою на 15 кілограмів, та маленькою онучкою. І тепер намагається почати нове життя у Литві. Вона й досі здригається, коли чує звук літака, й інстинктивно починає гріти руки об чашку з чаєм.

Анжеліка народилася в Краснодарському краї в родині вірменина й українки, старенькі батьки й досі там живуть. Саме до них вона приїхала на кілька днів, коли довелося після принизливої фільтрації потрапити на територію Росії. Але, каже, жити там не змогла б, тому подолала чималий шлях до Литви, в невизначене майбутнє, яке мріє зробити щасливим для онуки в пам’ять про чоловіка і сина. Трагічну історію своєї родини Анжеліка розпочинає з ночі 24 лютого.

Від Зеленського – до Путіна: хто такий депутат Ковальов, який проміняв «Слугу народу» на окупантів Херсонщини

Ще три роки тому Олексій Ковальов був аграрним бізнесменом на Херсонщині і поза межами області про нього мало хто знав.



У 2019-му він став народним депутатом і на піку популярності Володимира Зеленського та «Слуги народу» потрапив до парламенту як мажоритарник від цієї політсили.



Вперше про Ковальова гучно заговорили наприкінці 2021-го, коли він – пересічний парламентар – несподівано для багатьох став власником загальноукраїнського телеканалу.



А вже за кілька місяців, після початку широкомасштабної війни Росії проти України, про Ковальова написали усі ЗМІ: адже він не просто поїхав на окуповану територію Херсонщини, але і заявив про намір співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією.

Чи втратить він тепер свій депутатський мандат і як саме це може статися? Чим Олексій Ковальов протягом трьох років займався у парламенті та чиї інтереси лобіював? Та завдяки кому і чому Олексій Ковальов став народним депутатом від «Слуги народу»? Відповіді на ці питання шукало Радіо Свобода.

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Де українська армія дістане російських військових

Нова зброя для перемоги України над Росією. Куди тепер зможе вдарити українська армія? Захід передає Україні найсучасніші реактивні системи залпового вогню. Чим відрізняються американські та британські HIMARS та РСЗВ М270 від радянських установок? У чому зараз російська армія перевершує українську? Прогноз ситуації на фронті: Донецька область, Херсонська область.

Дивіться випуск «Донбас Реалії».

«Наказали зняти все і обшукали в гумових рукавицях» – дружина «азовця» про фільтрацію

Дружина бійця полку «Азов» 24-річна Анна Зайцева з 3-місячним сином Святославом просиділа у бомбосховищі заводу «Азовсталь» 2 місяці. Перші 3 дні з чоловіком, а потім він приєднався до полку «Азов», а рідних залишив у безпечному місці. Чоловік воював у 2014 році, був морським піхотинцем. Від військової професії відмовився, бо так попросила дружина. Зараз він поранений у полоні російських військових. Більше – дивіться у відео.

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