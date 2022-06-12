Влада Тернопільщини повідомила про чотири «прильоти» по Чорткову з Чорного моря

22 людини постраждали, військовий і цивільні об’єкти зруйновані і пошкоджені в Чорткові на Тернопільщині внаслідок вечірніх ракетних ударів із боку військ РФ, повідомили в обласній військовій адміністрації.

За словами голови обласної військової адміністрації Володимира Труша, було чотири «прильоти» з Чорного моря.

«Напередодні в 21:46 на Тернопільщині був ракетний обстріл, а саме – місто Чортків. Було чотири «прильоти». Попередньо, всі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря. Зруйновано частину військового об’єкту і також цивільних. Постраждали чотири 5-поверхові будинки з цивільним населенням. Жертв, на даний момент, немає. Є постраждалі – 22 людини, вони шпиталізовані. Стан практично всіх – задовільний», – сказав голова ОВА на брифінгу 12 червня.

Він додав, що серед поранених – дитина віком 12 років. Частина постраждалих перебуває в лікарні, частина – вже вдома. Переважна більшість постраждалих – це цивільні особи.

«Було вимкнене газопостачання в Чорткові, бо один із ракетних ударів влучив у газову трубу, був витік газу і займання», – сказав Труш, додавши, що газопостачання обіцяють відновити до кінця дня 12 червня.

Голова ОВА повідомив, що провели опитування жителів постраждалого мікрорайону, даних про зниклих немає, тому він сподівається, що жертв не виявлять при розборі завалів.

Представники влади Тернопільщини також повідомили, що на об’єкті, куди був завданий удар, ніякої зброї не було, і назвали атаку залякуванням цивільного населення.

Крім того, в ОВА закликали переходити в укриття в разі повітряної тривоги, зазначивши, що відсутність жертв у Чорткові – це результат відповідальності місцевих жителів, які були у сховищах.

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки ракетного удару. Місцева влада вирішуватиме, як відшкодувати потерпілим витрати за пошкоджене житло.

3 квітня Тернопільщина зазнала першої атаки військ РФ – була спроба зруйнувати один з об’єтків критичної інфраструктури у Тернополі. Про який саме об’єкт йдеться, тоді не уточнювали.