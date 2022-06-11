ЗСУ звільнили Таврійське на Херсонщині, є «певні успіхи» на Запоріжжі – Зеленський

Українські війська поступово просуваються в Херсонській області, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 11 червня.

«Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося селище Таврійське, є певні успіхи в Запорізькій області також. Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку. Я пишаюся всіма нашими захисниками, захисницями, які змогли зупинити просування цих ворожих людей, цих окупантів, вже на довгі тижні і тримають нашу оборону потужно», – заявив він.

Він також згадав про роздачу російських паспортів, яка почалася в Херсоні та в Мелітополі.

«Я подивився, кого ж у цих новинах виставили в якості херсонців і в якості мелітопольців, що нібито хочуть російські паспорти. Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення. Це більше схоже не на чергу за паспортами, а на спроби отримати квиток, щоб утекти. Дуже показово», – прокоментував Зеленський.

Голова держави також вказав на те, що Росія планувала захопити Донбас у травні, натомість сили оборони у Донецькій та Луганській областях продовжують чинити опір.

Зеленський назвав «плідними» переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка відвідала Київ 11 червня.

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«Вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України. Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки нашу державу, а й увесь Євросоюз. І просто що ще має статися в Європі, щоб скептикам стало зрозуміло, що сам факт збереження України поза межами ЄС, європейського об’єднання, працює проти Європи?» – міркує президент.

Він додав, що наступного тижня матиме багато важливих переговорів із іншими європейськими лідерами.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство повинно бути одноголосним.