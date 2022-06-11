Єврокомісія підготує оцінку щодо надання Україні статусу кандидата наступного тижня – фон дер Ляєн

Візит президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Києва має на меті завершити оцінку її установи щодо надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Про це вона заявила на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 11 червня.

«Сьогоднішні дискусії дозволять нам фіналізувати оцінку до кінця наступного тижня», – сказала вона.

У своєму твітері фон дер Ляєн повідомила, що завершити підготовку оцінки допомогли, в тому числі, дискусії із Зеленським та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

За словами президентки Єврокомісії, Україна, як стійка парламентська демократія, була «вже на доброму шляху» до вторгнення Росії.

«Ця війна є надзвичайним стрес-тестом. І вся країна активізувалася. Такий же настрій потрібен, аби здійснити реформи та модернізувати країну. Європа тут, аби підтримати вас», – заявила вона.

Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва 11 червня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив 9 червня, що жодна «сурогатна версія» кандидатства Україну не влаштує. Він визнав, що в ЄС ще лишаються скептики щодо надання такого статусу Україні.

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28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство повинно бути одноголосним.