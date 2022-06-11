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Єврокомісія підготує оцінку щодо надання Україні статусу кандидата наступного тижня – фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції. Київ, 11 червня 2022 року

Візит президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Києва має на меті завершити оцінку її установи щодо надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Про це вона заявила на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським 11 червня.

«Сьогоднішні дискусії дозволять нам фіналізувати оцінку до кінця наступного тижня», – сказала вона.

У своєму твітері фон дер Ляєн повідомила, що завершити підготовку оцінки допомогли, в тому числі, дискусії із Зеленським та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

За словами президентки Єврокомісії, Україна, як стійка парламентська демократія, була «вже на доброму шляху» до вторгнення Росії.

«Ця війна є надзвичайним стрес-тестом. І вся країна активізувалася. Такий же настрій потрібен, аби здійснити реформи та модернізувати країну. Європа тут, аби підтримати вас», – заявила вона.

Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва 11 червня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив 9 червня, що жодна «сурогатна версія» кандидатства Україну не влаштує. Він визнав, що в ЄС ще лишаються скептики щодо надання такого статусу Україні.

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28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство повинно бути одноголосним.

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