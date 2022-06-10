Кулеба обговорив з главою МЗС Данії «підтримку європейського шляху України»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своїм данським колегою Джеппе Кофодом майбутній саміт Євроради, на якому Україна розраховує отримати статус кандидата на членство в ЄС.

«Провів телефонну розмову із данським колегою та другом Джеппе Кофодом. Висловив вдячність Данії за підтримку України, зокрема надання ракет Harpoon. Ми обговорили майбутній саміт Європейської ради, на якому Україна розраховує отримати заслужений статус кандидата на членство в ЄС», – написав він у твітері.

Глава МЗС Данію, своєю чергою, повідомив, що під час розмови з Дмитром Кулебою обговорили шляхи «посилення партнерства та підтримки України на її європейському шляху».

«Обговорили те, як ми можемо ще більше посилити партнерство та підтримати Україну на її європейському шляху. Данія готова надати рішучу підтримку відбудові та післявоєнному відновленню України», – написав він у твітері.

Рішення щодо надання статусу кандидатів у члени ЄС Україні, Грузії та Молдові лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі, що пройде 23–24 червня.

Цьому передуватиме висновок Європейської комісії щодо готовності трьох претендентів на статус до членства. Його, як повідомили в Єврокомісії, оприлюднять 17 червня.

Напередодні віцепрем’єр-міністерка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що дві країни Європейського союзу наразі не бачать Україну в статусі кандидата. При цьому вона відмовилася уточнити, які саме країни виступають проти надання статусу кандидата Україні.

За даними агенції Bloomberg, проти виступають Данія та Нідерланди, а Німеччина пропонує надати Україні певний умовний статус кандидата.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив 9 червня, що жодна «сурогатна версія» кандидатства Україну не влаштує. Він визнав, що в ЄС ще лишаються скептики щодо надання такого статусу Україні.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство повинно бути одноголосним.