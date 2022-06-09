Дві країни ЄС не бачать Україну в статусі кандидата – Стефанішина

Дві країни Європейського союзу активно намагаються просувати альтернативи статусу кандидата для України. Про це заявила віцепрем’єр-міністерка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, спілкуючись у Брюсселі з журналістами, передає кореспондентка Радіо Свобода.

До столиці ЄС Стефанішина прибула з візитом, щоби розвіяти скептицизм партнерів у питанні кандидатства України. Віцепрем’єрка визнала, що консенсусу в цьому питанні у Євросоюзі наразі немає.

«Було дуже багато різних пропозицій, але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зелене світло для України… І є буквально дві основні країни, які активно намагаються просувати альтернативні ідеї. Ми працюємо, ми комунікуємо», – заявила Стефанішина.

Вона додала, що загалом «гібридний» формат кандидатства пропонували сім країн. Вони пропонували екстракандидатство чи умовне кандидатство.

На уточнювальне запитання Радіо Свобода, які саме країни ЄС блокують надання статусу кандидата Україні, Стефанішина відповідати відмовилася, пояснивши, що це може зашкодити процесу.

«Якщо ви не хочете, щоб рішення було ухвалене 24 числа, то давайте я їх назву, і ми будемо сидіти та обговорювати… Я впевнена, що 24 червня жоден з лідерів Європейського союзу не зможе сказати Україні «ні», – вважає віцепрем’єрка.

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Вона зазначила, що статус кандидата – це лише початок процесу.

«Не треба весь свій політичний скептицизм, весь свій політичний капітал витрачати на протистояння цьому процесу. Це початок процесу, це шанс, яким Україна скористається або не скористається. Тоді і скептики, і адвокати України матимуть свій leverage (важіль впливу – ред.), своє право для роздумів», – підсумувала Стефанішина.

Рішення щодо надання статусу кандидатів у члени ЄС Україні, Грузії та Молдові лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі, що пройде 23–24 червня. Цьому передуватиме висновок Європейської комісії щодо готовності трьох претендентів на статус до членства. Його, як повідомили сьогодні в Єврокомісії, оприлюднять 17 червня.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив 9 червня, що жодна «сурогатна версія» кандидатства Україну не влаштує. Він визнав, що в ЄС ще лишаються скептики щодо надання такого статусу Україні.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство повинно бути одноголосним.