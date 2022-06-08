Стефанчук у Європарламенті закликав зробити так, щоб Росії «не було на що воювати»

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук виступив у Європейському парламенті 8 червня, закликавши надати Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі та посилювати санкції проти Росії.

Стефанчук зазначив, що це його перша можливість за 105 днів повномасштабної російської агресії звернутися до Європарламенту особисто. Він також подякував президентці установи Роберті Мецолі, яка була однією з перших іноземних високопосадовців, що відвідала Київ після російського вторгнення.

«Ми всі пам’ятаємо, що саме президентка Роберта Мецола в той час, коли в Україні ще йшла облога Києва, коли ворожі війська були в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Бордянці, приїхала в Україну і звернулася до Європейського парламенту з серця Києва. Тому, пані президент, ще раз хочу подякувати вам за вашу мужність», – сказав він.

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Голова українського парламенту вказав на те, що Росія «продовжує просувати цю війну далеко за межі України», передусім через свою дезінформацію:

«Кремль говорить про звільнення людей Донбасу і в той же час в реальному світі стирає з лиця землі найбільше місто Донбасу Маріуполь. Росія каже, що захищає християнські цінності – і тут же спалює скит Святогірської лаври. Путін заявляє про готовність запобігти світовій продовольчій кризі – і в той же час блокує порт, краде зерно на окупованих територіях. Що протиставляє Україна? Україна протиставляє правду і віру в перемогу», – заявив Стефанчук.

Він подякував країнам, які ініціювали провадження в Міжнародному кримінальному суді проти Російської Федерації через вторгнення до України.

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«Ми хочемо, щоб той, хто винний у розв’язанні цієї війни, був покараний, поніс справедливу кару і за власний рахунок відбудував те, що він пошкодив, тому що це – справедливість, це базовий принцип нашого з вами об'єднання. І це правосуддя неодмінно відбудеться», – впевнений спікер.

Стефанчук вказав на те, що головною метою його поїздки, в ході якої він відвідав парламенти кількох європейських країн та виступає в Європарламенті – це переконати Європу в необхідності надати Україні статус кандидата на членство в блоці.

«Ми чітко усвідомлюємо, що це лише статус кандидата. Ми чітко усвідомлюємо і гарантуємо, що, отримавши цей імпульс, готові працювати далі. Але робити це швидко і якісно, як ми заповнили опитувальник на статус кандидата до ЄС… Якщо 24 червня ми не отримаємо цей меседж, цей меседж отримає Путін. І він зрозуміє, що може безкарно йти далі. Тому я прошу вас, давайте зробимо все, щоб 24 червня стало переломним днем і нашою великою спільною перемогою», – закликав він.

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Він також нагадав про необхідність і надалі посилювати санкції проти Росії:

«Насамперед це санкційний вплив, тому що дуже важко зупинити війну, яку ми спонсоруємо. Я хочу подякувати вам за підтримку всіх пакетів санкцій, але, якщо війна йде, то, мабуть, треба зробити ще щось більше, щоб війна стала для Путіна неможливою, щоб він зупинився, тому що немає на що воювати. Я розумію, що інколи це великим тягарем покладається на бюджети ваших країн. Але повірте мені, що в іншому разі ціна поразки буде в рази більшою, і ми повинні зробити все, щоб зупинити цю війну і економічно».

Наостанок Стефанчук висловив віру в те, що Євросоюз ухвалить позитивне рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ.

31 травня Євросоюз погодив шостий пакет санкцій щодо Росії. Передбачена ним часткова заборона на експорт російської нафти не стосується однак нафти, що постачається трубопроводами. Проте, як кажуть експерти, імпорт російської нафти до Євросоюзу до кінця року може скоротитися на 90%.