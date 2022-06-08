Зеленський обговорив із Шольцом продовольчу безпеку та поводження Росії з полоненими

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це він повідомив 8 червня.

«Провів телефонну розмову з Олафом Шольцом. Обговорили посилення оборонної підтримки України, забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання Російською Федерацією міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими», – перелічив він.

Зеленський додав, що в розмові з канцлером Німеччини вказав на важливість «ухвалення рішень для інтеграції України в Євросоюз».

Олаф Шольц публічно наразі не коментував розмову.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук 3 червня зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та запросив його до України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 19 травня заявив, що заявка України на приєднання до Європейського союзу не може бути швидко розглянута, незважаючи на масштабне вторгнення Росії.

У відповідь на це голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що ЄС вже зараз має зробити перший крок назустріч Україні, адже вона вже виборола своє право бути членом блоку.