Іспанія готова надати Україні танки Leopard – El Pais

Іспанія готова поставити Україні зенітно-ракетні комплекси та бойові танки німецького виробництва Leopard, пише видання El País із посиланням на джерела в іспанському уряді.

Як стверджується, Іспанія, яка досі надавала Україні боєприпаси, засоби індивідуального захисту та легке озброєння, готова зробити «якісний стрибок» та розпочати постачання важкого озброєння.

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Наразі готується постачання батареї зенітно-ракетних комплексів малої дальності Shorad Aspide. Проте обговорюється також постачання бойових танків Leopard 2A4, які, як повідомляється, перебувають у резерві на базі іспанської армії у Сарагосі. Йдеться про танки щодо старої моделі – Німеччина продала їх Іспанії ще 1995 року. За оцінкою видання, приблизно 40 одиниць цих бойових машин можуть бути відремонтовані та передані Україні. Крім того, Іспанія запропонувала Україні навчити військових користуватися цими танками.

El País відзначає складнощі, які можуть виникнути з постачанням танків, зокрема та обставина, що вони вимагають ремонту та модернізації, тому терміни постачання поки що не зрозумілі.

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Міністерство оборони України наразі не повідомляло офіційно про такі домовленості.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив 1 червня, що його країна найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони.