«Нові санкції, більше зброї» – Подоляк закликав Європу реагувати на нові російські обстріли

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував останні російські удари по Києву вранці 5 червня.

«Поки хтось просить «не принижувати Росію», Кремль вдається до нових підступних атак. Сьогоднішні ракетні удари по Києву мають лише одну мету – вбити якомога більше українців», – вважає Подоляк.

Він закликав Захід реагувати на обстріли новими обмеженнями та подальшою підтримкою України:

«Кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць – нові санкції, більше зброї».

Вранці в Києві пролунали вибухи в Дніпровському та Дарницькому районах. За попередніми даними мера Віталія Кличка, одна людина постраждала. Згодом Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що збило одну з ракет, випущених по Києву, а також дві російські крилаті ракети, випущених по Миколаївщині.