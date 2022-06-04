Кулеба відповів Макрону на заклик «не принижувати» Росію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що світ має зосередити на тому, щоб поставити Росію на місце, а не закликати «не принижувати» її. Кулеба у твітері відповів на заяву президента Франції Емманюеля Макрона.

«Заклики уникати приниження Росії можуть принизити лише Францію і будь-яку іншу країну, яка до цього закликає. Бо це Росія принижує себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на місце. Це принесе мир і врятує життя», – написав міністр 4 червня.

Макрон раніше заявив, що життєво важливо, щоб «Росію не було принижено», щоб, коли її вторгнення в Україну припиниться, можна було знайти дипломатичне рішення. Про це французький лідер заявив в інтерв’ю регіональним газетам, повідомило 4 червня агентство Reuters.

Макрона неодноразово критикували за його спроби підтримувати діалог із російським президентом Володимиром Путіним. Головні критики президента Франції – лідери країн східної Європи і Балтії.

Вони вважають, що дії Макрона підривають зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Франція підтримала Україну у військовому та фінансовому плані, але Макрон досі не був у Києві, як інші лідери ЄС. Президент Франції заявив, що не відкидає можливості такої поїздки.