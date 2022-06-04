ЄС, США і Британія обговорюють план припинення війни в Україні – CNN

Євросоюз, США і Велика Британія останні кілька тижнів регулярно проводять зустрічі, на яких обговорюють план припинення війни Росії проти України шляхом переговорів. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на кілька джерел.

За словами співрозмовників телеканалу, під час зустрічей, зокрема, обговорювали план Італії, який передбачає повну автономію Криму та Донбасу, за умови визнання Москвою цих територій частиною України.

Як пише CNN, ціль цих зустрічей – визначити приблизні параметри плану мирного врегулювання, який можна було б запропонувати Україні для подальшого обговорення.

Україна не бере участі у цих обговореннях безпосередньо, попри позицію США «нічого про Україну без України», пише CNN. При цьому наголошується, що США не чинять тиску на Україну і не підштовхують її до переговорів із Росією.

Поки що неясно, чи ці обговорення приведуть до переговорів між Росією та Україною. За даними телеканалу, у Вашингтоні поки що не бачать реальних перспектив вирішення конфлікту дипломатичним шляхом.

Джерела CNN наголошують, що зараз Україна зосереджена на забезпеченні вирішальної військової перемоги на сході й півдні, щоб мати вигідну позицію на переговорах.

«Ми можемо пропонувати будь-які плани, які ми хочемо, але навряд чи Київ піде на щось, що передбачає відмову від територій», – сказав один із чиновників.

При цьому чиновники США і західних країн повідомили CNN про наростаюче занепокоєння щодо того, що війна може затягнутися на роки, якщо Україна і Росія не сядуть за стіл переговорів і не укладуть угоду.

4 червня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що переговори між українською і російською делегаціями щодо припинення війни – на паузі, «тому що Росія робить ставку на військове вирішення питання на сході України».

За його словами, українська сторона розуміє тактику росіян, і поки не отримає в повному обсязі зброю і не відкине російські війська якомога далі до кордонів, вести переговори з російськими представниками немає сенсу.