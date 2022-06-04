Переговори між делегаціями України та РФ на паузі, Росія робить ставку на військове вирішення – Подоляк

Переговори між українською та російською делегаціями щодо війни на паузі, тому що Росія робить ставку на військове вирішення питання на сході України. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

«Переговори сьогодні на паузі, тому що Росія все ж таки робить ставку на військове вирішення питання на сході нашої країни. Вони там сконцентрували велику кількість ресурсу, резервів, живої сили. Загалом вони ставляться до своїх людей, як до розхідного матеріалу. Тому вони хочуть отримати певні ситуативні перемоги, тобто забрати декілька кілометрів нашої території, і після цього вимагати переговори з позиції сили», – сказав Подоляк.

За його словами, українська сторона розуміє тактику росіян, і поки не отримає в повному обсязі зброю і не відкине російські війська якомога далі до кордонів, вести переговори з російськими представниками немає сенсу.

1 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заяив, що ніхто з ключових партнерів не тисне на Україну з метою проведення переговорів з Росією без перемоги над нею. А президент Володимир Зеленський раніше казав, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним можлива лише в разі, якщо на ній розглядатимуть єдине питання – припинення війни.