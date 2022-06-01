Кулеба: з боку ключових партнерів України немає тиску щодо переговорів з Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запевняє, що ніхто з ключових партнерів не тисне на Україну з метою проведення переговорів з Росією без перемоги над нею.

«Ніхто з наших ключових партнерів – ні в Північній Америці, ні в Європі – таку позицію не займає. Ту лінію, яку ви озвучили, саме намагаються гнути споживачі українського зерна, які спочатку багато говорять про те, як вони люблять Україну, як вони її підтримують, як їм прикро, що все це відбувається, а потім кажуть, перекладаючи з дипломатичного на людський: «Нам все одно як, головне привезіть нам те, що нам потрібно для того, щоби нагодувати людей», – сказав міністр в ефірі національного телемарафону.



За його словами, є країни, які вірять Росії і її наративам, вони підтримують ідею переговорів з Москвою, але ці країни не представляють найвпливовіших країн світу.

Президент України Володимир Зеленський 23 травня заявив, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним можлива лише в разі, якщо на ній розглядатимуть єдине питання – припинення війни.