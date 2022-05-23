Зеленський: зустріч із Путіним можлива, «якщо на столі буде одне питання – припинення війни»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним можлива лише в разі, якщо на ній розглядатимуть єдине питання – припинення війни. Він сказав про це 23 травня під час виступу в Українському домі в Давосі (Швейцарія).

За словами Зеленського, у Росії «така структура ухвалення рішень, що без нього (Путіна – ред.) рішення не ухвалюються».

«Без нього рішення про припинення війни не буде. Тому не обійдеться без зустрічі з президентом РФ. А після того, що вони наробили, великих бажань щодо цих зустрічей точно немає. І великих бажань зустрічатися з посередниками немає і не буде. Тому я не сприймаю будь-яку зустріч з будь-ким у РФ, окрім як з президентом Російської Федерації, і в тому випадку, якщо на столі буде одне питання – припинення війни. Все. Про інше нема про що говорити», – заявив Зеленський.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський заявляв, що все ще готовий до переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, але без ультиматумів і посередників.

За його словами, насамперед Росія має повернутися до позицій, на яких була до 24 лютого. «Це буде перший крок, щоб починати про щось говорити. Ми не чуємо відповіді на це питання», – сказав президент.

17 травня антикризовий радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк, реагуючи на заяву Росії про нібито «вихід України з переговорного процесу» у коментарі Радіо Свобода зазначив, що політичні переговори між Україною та Росією наразі «на паузі» і продовжаться, коли «буде конкретика».