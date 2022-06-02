Росія «переслідує за віру та руйнує релігійні об’єкти»: звіт Держдепу США про релігійні свободи

У США оприлюднили Доповідь Державного департаменту про свободу релігії у світі за 2021 рік. Росія посилила переслідування за релігійною ознакою, мовиться у звіті.

Щорічну доповідь про свободу віросповідання у світі представив 2 червня Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Держдепартамент повідомив, що у 2021 році релігійні групи та неурядові організації (НУО) Росії повідомляли про те, що влада продовжувала вдаватися до:

переслідувань,

затримань,

тюремного ув'язнення,

тортур,

фізичного насильства

та конфіскації майна громадян через їх релігійні переконання або приналежність або членство в групах, визнаних «екстремістськими».

«Включаючи Свідків Єгови, Меджліс кримських татар, «Хізб ут-Тахрір», рухи «Табліги Джамаат», послідовників мусульманського богослова Саїда Нурсі, Церква саєнтології, Фалуньгун та численні євангелічні протестантські групи.

Правозахисний центр (НУО) «Меморіал» виявив 340 осіб, які, за його даними, зазнавали переслідувань за свої релігійні переконання або приналежність до релігії станом на листопад, порівняно з 228 за весь 2020 рік. За даними «Меморіалу», фактична кількість переслідуваних, швидше за все, втричі-вчетверо вища.

За законом, російський уряд може оголосити міжнародну релігійну організацію чи іноземну релігійну групу «небажаною». Таке визначення дозволяє закривати іноземні та міжнародні організації на підставі того, що вони «загрожують основам конституційного ладу Російської Федерації, обороноздатності країни або безпеки держави». Це положення також може призвести до штрафів або ув'язнення для членів організації.

Російський закон також передбачає кримінальну відповідальність за «образу почуттів віруючих», включаючи атеїстів та послідовників «нетрадиційних релігій». Дії, які «публічно демонструють явну неповагу до суспільства і вчинені з наміром образити почуття віруючих», караються штрафом, примусовими роботами або позбавленням волі.

За даними міжнародної НУО із захисту релігійної свободи Forum 18, уряд використовує законодавство про «іноземних агентів» та «небажаних організацій», щоб обмежити, ускладнити або заборонити діяльність організацій, що просувають права людини, включаючи свободу релігії та переконань, та слідкувати за їх порушенням. У грудні Верховний суд ухвалив закрити «Меморіал», одну з найвідоміших НУО в країні.

Росія посилює переслідування за релігійною ознакою

Спеціальний посол США у справах міжнародної релігійної свободи Рашад Хусейн заявив на презентації Доповіді, що Росія посилила переслідування за релігійною ознакою, замість того, щоб припинити їх.

Він наголосив, що минулого року Росія була визначена у звіті як держава, що викликає особливе занепокоєння, і незважаючи на це, Росія посилила брутальність переслідувань за релігійною ознакою в тому числі на теренах України.

«Президент Путін намагався виправдати безпідставний і неспровокований напад на Україну кричуще брехливим приводом – денацифікацією. Світ бачить цю брехню і натомість є свідком російського брутального переслідування релігійних лідерів та руйнування релігійних об’єктів», – сказав Керівник офісу Міжнародної релігійної свободи Рашад Хуссейн.

Російські суди присуджують надмірні терміни ув’язнення людям за те, що вони сповідують свою релігію. Щороку Росія отримує зауваження за переслідування «Свідків Єгови».

«Російська влада проводить сотні обшуків у помешканні підозрюваних в екстремізмі, що часто супроводжуються насильством», – сказав представник Державного департаменту.