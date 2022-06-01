На Донеччині у Святогірській лаврі загинули три людини – підтверджує ОВА

На Донеччині внаслідок російських атак загинули семеро цивільних людей, зокрема троє у Святогірській лаврі, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«У результаті артилерійських обстрілів є загиблі. Вся Святогірська громада зараз зазнає доволі часто обстрілів. Ворог має намір першими захоплювати населені пункти громади перед тим, як перейти до своїх ключових намірів – Краматорськ і Слов'янськ», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його даними, ще четверо мирних жителів загинули внаслідок обстрілів у Соледарі, Нью-Йорку, Тетянівці та Лимані. Також 9 людей поранені.

За повідомленнями ЗМІ, через обстріли загинули двоє ченців та монахиня зі Свято-Успенської Святогірської Лаври. Ще трьох священнослужителів поранено.

Пошкоджено два чернечі корпуси.

У березні у Святогірську через бомбардування було пошкоджено два приміщення Святогірської лаври, де перебувало близько тисячі людей, зокрема діти.

Святогірська лавра – чоловічий монастир УПЦ МП у Святогірську.

В ООН станом на 30 травня підтвердили загибель 4113 і поранення 4916 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.