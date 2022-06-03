Путін запропонував вивезти зерно з України через Маріуполь, Румунію і Білорусь

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не перешкоджатиме вивезенню зерна з України. Він запропонував зробити це через окуповані Росією порти Маріуполя і Бердянська, порти, контрольовані Україною, та залізницею через Румунію, Польщу і Білорусь. Фрагмент інтерв’ю з такими заявами транслював канал «Росія-24».

Путін заявив, що гарантує прохід українських суден із зерном із чорноморських портів України у разі, якщо Київ розчистить фарватер від мін.

За його словами, Москва обіцяє не використовувати це для наступу своїх військ. Президент РФ заперечив, що ситуація на продовольчому ринку погіршилася через Росію, заявивши, що негативна динаміка почалася ще до масштабної війни.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявляв у травні, що голодна смерть на тлі війни загрожує 49 мільйонам жителів 43-х країн світу.

ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.

Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде.

У Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що станом на 21 травня Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, поступово краде його, вивозить і намагається продати.