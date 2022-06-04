Нова «спецоперація» Кремля: Путін і Лукашенко шантажують світ

(Рубрика «Точка зору»)

Російський президент Володимир Путін у телевізійній програмі «Москва. Кремль. Путін» назвав блефом твердження, що Росія заважає вивезенню українського зерна. Як сказав російський правитель, Україна може вивозити зерно через порти Миколаєва та Одеси, але для цього вона має розмінувати підходи до них. «Ми не будемо користуватися ситуацією розмінування, щоб зробити якісь атаки з моря», – сказав Путін.

Сказав, так, але всі чудово розуміють, що справа зовсім не у розмінуванні портів, а у присутності в Чорному морі російського військового флоту, який загрожує мирному судноплавству. І відправляти російські кораблі до портів базування ніхто у Кремлі не збирається.

Розуміє це й сам російський президент. Тому відразу і запропонував альтернативні шляхи вивезення українського зерна – через Угорщину, Румунію чи Польщу і навіть через захоплені Москвою порти Маріуполя і Бердянська. Але найпростіший шлях вивезення – через Білорусь. Однак для цього потрібно скасувати санкції, запроваджені проти цієї країни за співучасть Олександра Лукашенка в агресії Росії проти України.

Війна ще не закінчена, а Путін і Лукашенко вже задумалися про гібридне скасування санкцій

Те, що Володимир Путін вважає саме білоруський маршрут найпростішим, ще раз нагадує про план, викладений білоруським правителем у діалозі з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем. Лукашенко також запропонував свої послуги у транспортуванні українського зерна, проте при цьому зазначив, що балтійські порти, в які вивозитиметься це зерно територією Білорусі, мають бути доступні і для білоруських товарів.

Війна ще не закінчена, а Путін і Лукашенко вже задумалися про гібридне скасування санкцій. У Кремлі розуміють, що на Заході навряд чи погодяться на відміну санкцій проти самої Росії – особливо після звірств російської армії в Бучі та Маріуполі.

Шантаж голодом набуває рис нової путінської «спецоперації»

І пропонують «проміжний» варіант – скасувати санкції проти Лукашенка на підставі подолання продовольчої кризи. А вже в Росії добре знають, як скористатися білоруським вікном для подолання санкційного тиску. Навчилися вже з 2014 року.

Таким чином, шантаж голодом набуває рис нової путінської «спецоперації». Російський президент дає лобістам своїх інтересів на Заході додаткові аргументи хоча б для зняття санкцій проти Білорусі. Альтернатива – голод, повстання, падіння урядів, нова міграційна криза в Європі. Справжній жах!

У Києві, звичайно, ніколи не сприймуть аргументів російського президента про те, що це сама Україна не хоче вивозити своє зерно. Однак і українські керівники говорять про глобальні масштаби майбутньої кризи – тому що Україна зацікавлена в тому, щоб вивезти зерно, допомогти своїм фермерам отримати гроші до бюджету. І лідери багатьох країн світу теж погоджуються із цією оцінкою. Бо якщо вони не докладатимуть зусиль для подолання наслідків можливої кризи, саме їх звинуватять у недооцінці ситуації.

Таким чином склався справжній консенсус навколо необхідності вивезення українського зерна та допомоги мільйонам людей, які можуть постраждати від голоду. Важливо лише, щоб головними бенефіціарами цієї кризи не виявилися Володимир Путін та Олександр Лукашенко.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і його проєкту Крим.Реалії

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