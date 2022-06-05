Ракети по Києву попередньо випустили з літаків над Каспійським морем – Повітряні сили

Російські війська випустили кілька ракет по Києву вранці 5 червня, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

«Близько 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування «Центр» їх (ракети – ред.) було виявлено та обстріляно – знищена одна крилата ракета. За попередніми даними, рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря», – повідомляє пресслужба командування.

Раніше Київська обласна військова адміністрація повідомляла про збиття російської ракети над Обухівським районом силами протиповітряної оборони.

Командування Повітряних сил також повідомляло про збиття своїм угрупованням «Південь» двох російських крилатих ракет, випущених по Миколаївщині.

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Військові закликають громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і дотримуватися правил безпеки.

Вранці в Києві пролунали вибухи в Дніпровському та Дарницькому районах. За попередніми даними мера Віталія Кличка, одна людина постраждала.