Через обстріл Києва одна людина постраждала, роботи на місцях тривають – Кличко

Одного постраждалого через ранкові удари по Києву госпіталізували, даних про загиблих наразі немає, повідомив мер Києва Віталій Кличко 5 червня.

Таким чином він уточнив попереднє повідомлення про вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

«На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки», – повідомив мер міста.

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У Києві близько 6:00 5 червня пролунали кілька вибухів. На схід від міста було видно великий стовп диму. Державна служба з надзвичайних ситуацій наразі не оприлюднювала даних про причини і точні місця вибухів, а також постраждалих у столиці.

Попередній ракетний удар по Києву стався 28 квітня, тоді часткових руйнувань зазнав 25-поверховий житловий будинок, там виникла пожежа. Через влучання російської ракети в цей будинок загинула журналістка, продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич.