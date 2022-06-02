Зеленський: 50 посольств поновили роботу в Києві

Пів сотні посольств поновили роботу в Києві станом на 2 червня, повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

«У Києві поновлюють повноцінну діяльність дедалі більше посольств. Станом на сьогодні їх уже 50. Це дуже важливо не тільки практично – для роботи дипломатів, а й на символічному рівні. Кожне нове посольство, яке повертається в нашу столицю, є свідченням віри в нашу перемогу. У те, що Україна зможе захистити свою державність у цій війні, розвʼязаній на нашій землі Російською Федерацією», – заявив президент.

Він також зауважив, що започаткували сьогодні нову і «дуже важливу й красиву традицію»: відтепер церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав, які розпочинають свою діяльність в Україні, буде відбуватися на території Софійського собору в Києві.

У межах такої нової церемонії 2 червня Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Молдови, Індії та Сполучених Штатів Америки.

«Чому саме там? Чому в Софії? Бо це і сакральний, і історичний, і державницький центр нашого народу. Приймаючи саме там вірчі грамоти у послів, ми демонструємо, хто такі українці, які ми та що за нами стоїть. Цим ми висловлюємо найвищу повагу представникам інших народів. Відкриваємось їм. І одночасно показуємо, що очікуємо від них такої ж поваги, такої ж щирості до українського народу, до наших інтересів і до нашої історії», – наголосив голова держави.

Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого.