Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У КМДА пояснили, як працюватимуть дитсадки у Києві

У КМДА хочуть, щоб відкриті дитсадки «працювали із заповненістю хоча б на 60-70 відсотків»

У Києві кількість відкритих дитсадків збільшуватимуть пропорційно до запиту батьків, заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Ми хочемо, щоб садочки працювали із заповненістю хоча б на 60-70 відсотків... Ми поки що відкриваємо ту кількість садків, на які є відповідний запит. Цього тижня ми подивимося в реальності, скільки дітей буде безпосередньо відвідувати ці садки, щоб організувати всю роботу по навчанню, по дозвіллю і по харчуванню», – пояснив заступник Кличка.

За його словами, за кількістю дитсадків другий етап відкриття дошкільних навчальних закладів у столиці буде «не меншим, ніж перший».

При цьому, як наголошують у КМДА, найважливішим аспектом, як і раніше, залишатиметься питання безпеки дітей, а отже, такі дитсадки мають бути обов'язково обладнані бомбосховищами чи бути розташованими неподалік від них.

1 червня у Києві запрацювали 34 комунальні дошкільні заклади і 14 приватних.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG