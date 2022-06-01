У КМДА пояснили, як працюватимуть дитсадки у Києві

У Києві кількість відкритих дитсадків збільшуватимуть пропорційно до запиту батьків, заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Ми хочемо, щоб садочки працювали із заповненістю хоча б на 60-70 відсотків... Ми поки що відкриваємо ту кількість садків, на які є відповідний запит. Цього тижня ми подивимося в реальності, скільки дітей буде безпосередньо відвідувати ці садки, щоб організувати всю роботу по навчанню, по дозвіллю і по харчуванню», – пояснив заступник Кличка.

За його словами, за кількістю дитсадків другий етап відкриття дошкільних навчальних закладів у столиці буде «не меншим, ніж перший».

При цьому, як наголошують у КМДА, найважливішим аспектом, як і раніше, залишатиметься питання безпеки дітей, а отже, такі дитсадки мають бути обов'язково обладнані бомбосховищами чи бути розташованими неподалік від них.

1 червня у Києві запрацювали 34 комунальні дошкільні заклади і 14 приватних.