У Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години, повідомила пресслужба КМДА 2 червня.

«Це стосується роботи розважальних закладів та закладів громадського харчування під час комендантської години», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в поліції, під час комендантської години містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками. Виходити на вулицю можна лише, щоб дійти до найближчого укриття у разі сигналу повітряної тривоги.

У Києві та області комендантська година триває щоночі з 23:00 до 05:00. Метрополітен працює з 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30.