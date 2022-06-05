Кличко повідомив про кілька вибухів на лівому березі Києва

У Києві близько 6:00 5 червня пролунали кілька вибухів, що підтвердив мер столиці Віталій Кличко.

«Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація — згодом», – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Мер Броварів, що під Києвом, Ігор Сапожко повідомив згодом, що російські війська обстріляли територію «в безпосередній близькості» до громади.

Раніше користувачі соцмереж повідомляли про звуки вибухів у столиці. На схід від міста видно великий стовп диму. Державна служба з надзвичайних ситуацій наразі не оприлюднювала даних про причини і точні місця вибухів, а також постраждалих у столиці.

Попередній ракетний удар по Києву стався 28 квітня, тоді часткових руйнувань зазнав 25-поверховий житловий будинок, там виникла пожежа. Через влучання російської ракети в цей будинок загинула журналістка, продюсерка Радіо Свобода Віра Гирич.