Російська ракета пролетіла «критично низько» над Південноукраїнською АЕС – «Енергоатом»

Ракета, випущена російськими військами, пролетіла поблизу Південноукраїнської атомної електростанції, повідомляє державне підприємство «Енергоатом».

Дії Росії у компанії розцінили як «черговий акт ядерного тероризму».

«О 5:30 ранку російська крилата ракета, схожа на ракету типу «Калібр», пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС», – повідомив «Енергоатом».

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Підприємство припускає, що цю ракету випустили в бік Києва, де вранці в неділю лунали вибухи.

«Росія продовжує створювати загрози ядерній безпеці українських АЕС та загрожує усьому світу новою ядерною катастрофою. Рашисти досі не розуміють, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації», – констатують у компанії.

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Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого російські війська зайшли на територію Чорнобильської та Запорізької АЕС. Ввечері 31 березня стало відомо, що російські загарбники покинули територію Чорнобильської атомної електростанції. Запорізька АЕС наразі залишається окупованою.