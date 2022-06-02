Відключення Запорізької АЕС технічно неможливе – «Енергоатом»

Відключення Запорізької атомної електростанції від енергосистеми України неможливе – про це заявила державна компанія «Енергоатом» 2 червня.

Таким чином у компанії прокоментували повідомлення про ймовірні сценарії відключення Запорізької АЕС.

«На сьогодні існує лише один сценарій – це стабільна та надійна робота ЗАЕС в енергосистемі України. Її відключення неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точки зору. Щоб цього не сталося, мужні працівники атомної станції роблять все можливе і неможливе», – йдеться в заяві компанії.

Регулятор зазначає, що персонал ризикує власним життям і здоров’ям, забезпечуючи безпечну експлуатацію енергоблоків станції.

Читайте також: «Загарбники атома». «Схеми» ідентифікували командирів Росгвардії, які захопили Запорізьку АЕС

«Тож хочемо офіційно заявити, що Запорізька АЕС працювала, працює і буде стабільно працювати в енергосистемі України. У нас є всі підстави впевнено про це заявляти. Звертаємось до всіх експертів та ЗМІ із закликом припинити спекуляції та різні гіпотези щодо подальшої роботи ЗАЕС», – підсумували в «Енергоатомі».

Запорізька АЕС в Енергодарі окупована військами РФ з 4 березня.

2 травня очільник «Енергоатому» Петро Котін заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України підприємство уже зазнало збитків на 36 мільярдів гривень, а окупована ЗАЕС втратила за цей час 18 млрд гривень.