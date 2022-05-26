«Загарбники атома». «Схеми» ідентифікували командирів Росгвардії, які захопили Запорізьку АЕС

Найбільша в Європі атомна електростанція – Запорізька АЕС – перебуває під російською окупацією із початку березня 2022 року. Як і саме місто Енергодар, на території якого вона розташована. При цьому, в ООН наголошують: напади та захоплення об’єктів атомної енергетики неприпустимі, це суперечить міжнародному та гуманітарному праву – зокрема, Женевській конвенції.

Днями управління СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомило про підозру чотирьом командирам зведеного підрозділу батальйонних тактичних груп національної гвардії РФ. Всі вони, за версією слідства, причетні до силового захоплення атомної електростанції.

Журналістам «Схем» (Радіо Свобода) вдалося встановити, хто саме керував операцією із захоплення ЗАЕС, і в чиїх руках зараз доля та безпека найбільшого атомного об’єкта в Європі.



Про рух колони російських військ до Запорізької атомної електростанції міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив 3 березня.

На підступах до АЕС, за його словами, почалися запеклі бої, українські нацгвардійці тримали оборону. А уночі 4 березня внаслідок обстрілів на станції розпочалася пожежа.

Армія РФ взяла атомну станцію під тимчасовий контроль. З того часу там продовжує працювати український персонал, але, за словами в.о. голови «Енергоатому» Петра Котіна – «під дулами автоматів загарбників».

Серед тих, хто наказував обстрілювати місто Енергодар та безпосередньо командував силовим захопленням АЕС – були четверо російських командирів. За версією слідчих СБУ у Запорізькій області, вони скомандували підлеглим солдатам відкрити вогонь по Енергодару та атомній електростанції.

Також вони безпосередньо брали участь у силовому захопленні споруд і об’єктів атомного підприємства та інфраструктури міста, використовуючи важку броньовану техніку – повідомляють правоохоронці.

Через це були не лише зруйновані технологічно важливі мережі та комунікації (за попередніми оцінками, цим нанесено збитків понад 18 мільярдів гривень), але й також постраждали люди. Загинули троє осіб, ще один чоловік отримав поранення.

Цим російським офіцерам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою) та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).



В ООН наголошували, що захоплення об’єктів атомної енергетики неприпустиме і порушує Женевську конвенцію. Зокрема, заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявляла, що відповідно до Женевських конвенцій «установки та споруди, що становлять небезпеку, а саме: греблі, дамби та атомні електростанції, не повинні ставати об'єктом нападу навіть у тих випадках, коли вони є військовими об'єктами, якщо такий напад може спричинити вивільнення небезпечних сил та подальші тяжкі втрати серед цивільного населення».



Як стверджують українські правоохоронці та сам «Енергоатом», який є оператором атомних станцій, керував силовими діями російських військових із захоплення ядерного об’єкта генерал-майор Олексій Домбровський. Про підозру йому повідомили раніше.



«Схемам» вдалось встановити тих чотирьох командирів, які, за версією слідства, діяли за вказівкою Домбровського. Всі вони працюють на федеральну службу військ національної гвардії РФ. Це – Росгвардія.



Зокрема, це три полковники Олексій Решетнєв, Сергій Довгань і Юрій Лукачов, а також майор Мурадхан Ахмедханов.

Журналістам вдалось з’ясувати, що раніше вони займалися охороною об'єктів підприємств держкорпорації «Росатом», а також держпідприємств, які працюють на обороно-промисловий комплекс Росії. Крім того, брали участь у військових операціях російської армії як на території РФ, так і за кордоном.

Олексій Решетнєв

45-річний полковник Олексій Решетнєв, за даними «Схем», має позивний «122». Він – командир полку з охорони важливих державних об’єктів Приволзького округу федеральної служби військ Росгвардії.

У російських ЗМІ за 2021 рік Решетнєв згадується як командир військової частини 3424, що дислокується у Нижегородській області. Зокрема, ця військова частина охороняла Федеральне казенне підприємство «Завод імені Я.М. Свердлова», яке спеціалізується на виробництві вибухівки.

Тоді, ще в званні підполковника, Решетнєв розповідав про «тісну та плідну співпрацю із керівництвом ФКП «Завод імені Я.М. Свердлова» останніми роками».

На сайті самого заводу йдеться, що це «найбільше підприємство у боєприпасній галузі, що володіє унікальними потужностями та технологіями як з випуску основних видів вибухових речовин та сумішевих складів на їх основі, так і за постачанням боєприпасів для всіх родів військ Міністерства оборони РФ».

Сергій Довгань

50-річний полковник Сергій Довгань, за даними журналістів, має позивний «Звезда 09». Відповідно до його декларації, опублікованої Центром «Трансперенси Интернешнл – Россия», він – командир військової частини 3377 та обіймає посаду начальника відділу організації охорони важливих державних об’єктів Сибірського округу федеральної служби військ Росгвардії.

Військова частина, якою керує Сергій Довгань, охороняє «Гірничо-хімічний комбінат» держкорпорації «Росатом» у Красноярському краї.

За це до ювілею його військова частина отримала у подарунок нову автомобільну стоянку. В мережі можна знайти сюжет з її відкриття та фото, на якому Довгань разом з керівництвом комбінату перерізає червону стрічку.

На цьому подарунки від комбінату не закінчились. Підприємство «Росатому» також профінансувало капітальний ремонт спортивного залу для військової частини, якою командує Довгань.

Юрій Лукачов

47-річний полковник Юрій Лукачов, за даними «Схем», має позивний «Кулон». Він командир військової частини 3642 – відомої, як 22-а окрема ордена Жукова бригада оперативного призначення військ Росгвардії або Калачівська оперативна бригада (Кобра). Ця військова частина дислокується у Волгоградській області.

На російському сайті «Армія сьогодні» мовиться, що військова частина, командиром якої є полковник Лукачов, брала активну участь у «вирішенні карабахського конфлікту, у гарячих точках у Вірменії, Північній Осетії, Кабардино-Балкарії, Дагестані, Інгушетії у першій та другій чеченських війнах».

«Становлення бригади збіглося з важкими періодами міжнаціональних конфліктів біля колишнього СРСР і його розпаду в суб'єктах сучасної Росії, – заявляв Лукачов під час урочистого засідання, присвяченому річниці з дня створення бригади. – Упевнений, що й надалі військовослужбовці 22-ї окремої ордена Жукова бригади твердо стоятимуть на варті закону, з честю та гідністю виконувати завдання щодо зміцнення правопорядку та громадської безпеки на всій території Російської Федерації та за кордоном».

Мурадхан Ахмедханов

Четвертий командир, причетний до силового захоплення Запорізької атомної електростанції – 34-річний майор Мурадхан Ахмедханов з позивним «Шейх». Він командир окремого батальйону управління федеральної служби військ Росгвардії в республіці Дагестан.

Майор Ахмедханов командує військовою частиною 6913 з місцем дислокації у республіці Дагестан.

Раніше відповідав за охорону Ленінградської АЕС.

У публікаціях щодо його служби відзначається, що «офіцер-дагестанець удостоївся понад декілька десятків заохочень від командирів та начальників різних ступенів».

Всі четверо командирів, причетних до силового захоплення Запорізької АЕС, за даними джерел «Схем» у правоохоронних органах, перебувають на території Запорізької області. Лукачов – у Мелітополі, інші троє – Ахмедханов, Довгань і Решетнєв – в Енергодарі, на атомній електростанції.

Що відбувається на АЕС?

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я» розповідав, що нині на електростанції працюють близько 11 тисяч співробітників, зарплату вони отримують у гривнях. Водночас, за його словами, озброєні російські військові перебувають на території АЕС і чинять тиск на її робітників.



За оцінкою в.о. голови «Енергоатому» Петра Котіна, з усього персоналу атомної станції «може, 50 осіб якось співпрацюють з Росією чи мають якісь думки про Росію».



Раніше у російських ЗМІ повідомляли, що в РФ мають намір продавати Україні електроенергію, яку виробляє захоплена окупантами Запорізька атомна електростанція. Якщо Україна не прийматиме такий варіант, тоді Запорізька АЕС працюватиме на Росію, – заявив віце-прем’єр РФ.



У відповідь на це в компанії «Укренерго» зазначили, що наразі Запорізька атомна електростанція перебуває в українській мережі, під контролем українських спеціалістів. Стверджують, що постачання електроенергії з українських електростанцій в Росію наразі фізично неможливе. А будь-яку зміну ситуації на ЗАЕС в «Укренерго» вважатимуть «актом ядерного тероризму».