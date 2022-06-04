ЗСУ за добу знищили 9 повітряних цілей військ РФ – командування

Українські військові за добу 4 червня знищили дев’ять повітряних цілей російських загарбників, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України.

«На Східному напрямку зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ «демілітаризували» ще один ворожий літак (імовірно, винищувач-бомбардувальник Су-34), а на південному напрямку – БпЛА «Форпост». Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує ворожий вертоліт Ка-52 і два безпілотники «Орлан-10». За інформацією Військово-морських сил, ППО моряків сьогодні уразила чотири крилаті ракети «Калібр», випущені з підводних човнів рашистів», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська станом на ранок 4 червня втратили в Україні 210 своїх літаків, 175 гелікоптерів, 540 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 122 крилаті ракети.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє.