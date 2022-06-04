Генштаб ЗСУ: бої за повний контроль над Сєвєродонецьком тривають

Бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк на Луганщині тривають, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка і Тошківка. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки і Мирної Долини, та літаками Су-25 – по району населеного пункту Устинівка», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, російські військові завдали чотирьох ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу «Точка-У» по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка і Лисичанськ, а також завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ і Соледар.

«На Лиманському напрямку ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки. На Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового», – йдеться в повідомленні.

У командуванні також додали, що в районі Донецька загарбники обстрілювали населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе і Новоселівка, застосували озброєння літаків Су-25 по районах Новомихайлівки, Мар’їнки. Ракетно-авіаційних ударів завдано по населеному пункту Курахове.

Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українські сили оборони відсунули російських військових у Сєвєродонецьку на 20%.

За його словами, загарбники втратили багато техніки і особового складу, в тому числі й «кадирівців». Події останніх двох днів продемонстрували, як ЗСУ «можуть витискати ворога», написав Гайдай у телеграмі 3 червня.

Вранці 2 червня Гайдай повідомляв, що російські війська продовжують вести штурмові дії у Сєвєродонецьку, а українські військові стримують «ворога, тому той продовжує знищувати інфраструктуру та промисловість Сєвєродонецька».

Про штурмові дії на Сєвєродонецькому напрямку повідомляв раніше і Генштаб ЗСУ. Луганська ОВА 1 червня повідомляла, що армія РФ контролює 80% території Сєвєродонецька.

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