На Луганщині через обстріли загинули мати з дитиною – Гайдай

У Гірській громаді на Луганщині внаслідок обстрілів загинуло четверо осіб, серед яких мати з дитиною, повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«У місті Гірське 3 червня від обстрілів російською армією загинули мати з дитиною. Ще одне несумісне із життям поранення отримав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського», – повідомив він.

Гайдай повідомив, що є поранені у Сєвєродонецьку. За його словами, російські війська несуть втрати, підсилюються, але продовжують штурмувати місто.

«Вкотре намагалися відрізати населений пункт, обстрілявши ще один міст. Вчора один із їхніх снарядів влучив в одну із вцілілих квартир. На щастя, батько із сином, які там перебували, залишилися неушкодженими. Наші військові евакуювали їх до безпечного місця поза межами Сєвєродонецька», – сказав голова ОВА.

Гайдай також зазначив, що за добу в Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок, у Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість, а також руйнування житлового фонду в Метьолкіному.

Про штурмові дії військ РФ у Сєвєродонецьку повідомив сьогодні і Генштаб ЗСУ.