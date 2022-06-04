Зеленський: Росія випустила по Україні 2503 ракети

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення запустили по Україні 2503 ракети, повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

«У цей день, 101-й день повномасштабної війни, на Донеччині у Святогірській лаврі згорів Всіхсвятський скит. Він загорівся внаслідок російського артилерійського обстрілу. Вже далеко не першого удару по лаврі… Російські війська знову обстрілювали прикордонні райони Сумщини, Миколаїв, міста і громади Запорізької області, Харківщину. Украй важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Також важко в Лисичанську, Марʼїнці, Кураховому, інших містах і громадах Донбасу. Постійні авіаційні удари, артилерійські і ракетні обстріли», – заявив президент.

Він додав, що російська армія може перестати вбивати, якщо «одна людина в Москві віддасть такий наказ, і відсутність такого наказу є приниженням для всього світу».

Міністерство оборони Великої Британії заявило 4 червня, що російська повітряна активність залишається високою у небі над Донбасом – російські літаки завдають ударів із використанням як керованих, так і некерованих боєприпасів.

У своєму щоденному розвідувальному бюлетені Міністерство повідомило, що Росія збільшила використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого наступу, поєднуючи удари з повітря та масовані артилерійські обстріли, щоб застосувати свою вогневу міць на тлі опеативної зосередженості на Донбасі.