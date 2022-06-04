Активність російської авіації над українським Донбасом залишається високою – Міноборони Британії

Міністерство оборони Великобританії заявляє, що російська повітряна активність залишається високою у небі над Донбасом – російські літаки завдають ударів із використанням як керованих, так і некерованих боєприпасів.

У своєму щоденному розвідувальному бюлетені Міністерство повідомило, що Росія збільшила використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого наступу, поєднуючи удари з повітря та масовані артилерійські обстріли, щоб застосувати свою вогневу міць на тлі опеативної зосередженості на Донбасі.

«Збільшення застосування некерованих боєприпасів призвело до масштабних руйнувань населених пунктів на Донбасі і майже напевно спричинило значні супутні збитки та жертви серед цивільного населення», – написала британська військова розвідка у твітері 4 червня.

Українські військові і країни Заходу кажуть, що Москва зробила захоплення усієї східної частини Донбасу ключовою метою свого вторгнення після того, як ЗСУ відтіснили війська РФ з-під Києва.