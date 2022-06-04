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Українські військові на Донбасі за день відбили 5 атак сил РФ, на трьох локаціях тривають бої – ОС

«Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер К-52»

Українські військові 4 червня на Донецькому і Луганському напрямках відбили п’ять атак російських загарбників, на трьох локаціях ще тривають бої, повідомило угруповання Об’єднаних сил.

«За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: три танки, чотири артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер К-52 та два безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу ОС, вздовж усієї смуги оборони російські війська застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

«Окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 27 цивільних об’єктів, з них: 24 житлові будинки, дитячий табір, підприємство «АЗОТ» та сільськогосподарське підприємство. У результаті цих обстрілів загинули дві цивільні особи, ще вісім зазнали поранення різних ступенів тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 9151 жертву серед цивільних – 4169 загиблих і 4982 поранених – через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 1 червня, повідомили в УВКПЛ ООН.​

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