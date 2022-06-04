ЗСУ намагаються відтіснити війська РФ із Сєвєродонецька, місто залишається українським – голова ВЦА

Українські військові на даний час намагаються відтіснити російських загарбників із Сєвєродонецька на Луганщині, повідомив керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

«Ситуація – досить складна. Наші військові вживають всі необхідні заходи для того, щоб відтіснити ворога з території міста, ведуться позиційні вуличні бої. Це супроводжується постійними артилерійськими обстрілами. Ситуація – досить напружена, але є сподівання і впевненість наших Збройних сил, що все вдасться», – сказав Стрюк 4 червня.

Відповідаючи на запитання про те, яка частина міста окупована російськими силами, голова ВЦА сказав: «Я б не сказав, що окупований. Був певний військовий успіх із боку орків, яким вдалося все таки пройти в місто і захопити досить суттєву його частину, майже розділивши навпіл, якщо ми кажемо про житлові квартали, там, де вони можуть себе почувати впевнено. Але нашим військовим вдалося перегрупуватися, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж таки місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським».

Він також повідомив, що частину населення Сєвєродонецька, яке залишалося в місті до початку активних боїв, російські сили примусово вивезли на окуповану територію.

«До початку активних бойових дій у місті залишалося близько 13 тисяч населення. Враховуючи, що вже третю добу йдуть постійні вуличні бої і евакуація не відбувається, те населення, яке було, воно і залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося примусово вивезти з міста на окуповану територію», – сказав голова ВЦА.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк на Луганщині.

Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українські сили оборони відсунули російських військових у Сєвєродонецьку на 20%.

За його словами, загарбники втратили багато техніки і особового складу, в тому числі й «кадирівців». Події останніх двох днів продемонстрували, як ЗСУ «можуть витискати ворога», написав Гайдай у телеграмі 3 червня.

Вранці 2 червня Гайдай повідомляв, що російські війська продовжують вести штурмові дії у Сєвєродонецьку, а українські військові стримують «ворога, тому той продовжує знищувати інфраструктуру та промисловість Сєвєродонецька».

Про штурмові дії на Сєвєродонецькому напрямку повідомляв раніше і Генштаб ЗСУ. Луганська ОВА 1 червня повідомляла, що армія РФ контролює 80% території Сєвєродонецька.