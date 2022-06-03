Земан: Чехія передала Україні військової допомоги на 3 мільярди крон

Чехія – одна з «найактивніших» країн у тому, що стосується постачання зброї Україні. Про це повідомив президент країни Мілош Земан у інтерв’ю Радіо Свобода.

«Коли йдеться про допомогу у формі постачання Україні зброї, Чехія належить до найактивніших. Україні ми передали вже матеріалу вартістю більш ніж 3 мільярди чеських корон (понад 130,37 мільйона доларів США – ред.). Також ви, мабуть, зауважили, що стосовно принципового підходу до України ми маємо з прем’єром (голова уряду Чехії – Петр Фіала – ред.) і його урядом абсолютне порозуміння, що особливо важливо у хвилини кризи», – сказав він.

Читайте також: Стефанчук запросив Шольца до України і закликав Німеччину надати важку зброю

Водночас Земан зазначив, що країни НАТО не можуть постачати Україні деякі види зброї:

«Сполучені Штати, наприклад, постійно відмовляються надсилати зброю, якою було б можна атакувати Росію, зараз востаннє, наприклад, це реактивні системи залпового вогню чи бойові літаки. Звичайно, я розумію й цю логіку. Тож підсумовую: гадаю, що зброя для України – конче необхідна, так, але конче необхідна з долею здорового глузду».

Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова 29 травня повідомила, що Прага має намір незабаром доставити Києву озброєння на суму від 26 мільйонів до 30 мільйонів доларів.