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Чехія та Польща надсилають додаткову військову допомогу Україні

У зв'язку з російським вторгненням армії України допомагають багато західних країн на чолі зі США та Великобританією. Фото ілюстративне

Чехія та Польща спрямовують додаткове озброєння Україні, яка вже понад три місяці протистоїть масштабному вторгненню Росії.

Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова у телеефірі 29 травня повідомила, що Прага має намір незабаром доставити Києву озброєння на суму від 26 мільйонів до 30 мільйонів доларів.

«Дуже важливо, щоб допомога надходила постійно», – сказала міністр, додавши, що від 24 лютого Чехія направила Україні військових вантажів на суму понад 150 мільйонів доларів.

За даними чеських ЗМІ, серед подальших поставок будуть танки Т-72, бойові машини піхоти БМП-1, самохідні гармати-гаубиці та, можливо, бойові вертольоти радянського виробництва.

Польща передає Україні 18 броньованих самохідних артилерійських установок Krab калібру 155 мм, повідомило у неділю Польське радіо, посилаючись на свої джерела у Міноборони. Ці установки польського виробництва можуть виконувати до шести пострілів за хвилину на відстань до 40 км. Зазначається, що Варшава навчила близько ста українських артилеристів працювати з цими установками.

У зв'язку з російським вторгненням армії України допомагають багато західних країн на чолі зі США та Великобританією.


Водночас 29 травня стало відомо, що уряд Німеччини надасть Україні грантову допомогу у розмірі 1 мільярд євро. Про це за підсумками переговорів з українським міністром фінансів Сергієм Марченком повідомила посол ФРН у Києві Анка Фельдхузен.

Німеччина і раніше після початку вторгнення надавала Україні фінансову підтримку. Водночас на адресу Берліна лунають звинувачення щодо небажання активно надавати Києву військову допомогу.

За даними видання «Українська правда», з 30 березня по 26 травня в Україну прийшли лише дві поставки зброї від федерального уряду Німеччини. Зокрема у травні Німеччина надіслала 3000 протитанкових мін та ще 1600 спеціальних кумулятивних протитанкових мін. Обіцяні постачання важких озброєнь так і не розпочиналися.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

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