Чехія та Польща надсилають додаткову військову допомогу Україні

Чехія та Польща спрямовують додаткове озброєння Україні, яка вже понад три місяці протистоїть масштабному вторгненню Росії.



Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова у телеефірі 29 травня повідомила, що Прага має намір незабаром доставити Києву озброєння на суму від 26 мільйонів до 30 мільйонів доларів.

«Дуже важливо, щоб допомога надходила постійно», – сказала міністр, додавши, що від 24 лютого Чехія направила Україні військових вантажів на суму понад 150 мільйонів доларів.

За даними чеських ЗМІ, серед подальших поставок будуть танки Т-72, бойові машини піхоти БМП-1, самохідні гармати-гаубиці та, можливо, бойові вертольоти радянського виробництва.



Польща передає Україні 18 броньованих самохідних артилерійських установок Krab калібру 155 мм, повідомило у неділю Польське радіо, посилаючись на свої джерела у Міноборони. Ці установки польського виробництва можуть виконувати до шести пострілів за хвилину на відстань до 40 км. Зазначається, що Варшава навчила близько ста українських артилеристів працювати з цими установками.



У зв'язку з російським вторгненням армії України допомагають багато західних країн на чолі зі США та Великобританією.



Водночас 29 травня стало відомо, що уряд Німеччини надасть Україні грантову допомогу у розмірі 1 мільярд євро. Про це за підсумками переговорів з українським міністром фінансів Сергієм Марченком повідомила посол ФРН у Києві Анка Фельдхузен.



Німеччина і раніше після початку вторгнення надавала Україні фінансову підтримку. Водночас на адресу Берліна лунають звинувачення щодо небажання активно надавати Києву військову допомогу.

За даними видання «Українська правда», з 30 березня по 26 травня в Україну прийшли лише дві поставки зброї від федерального уряду Німеччини. Зокрема у травні Німеччина надіслала 3000 протитанкових мін та ще 1600 спеціальних кумулятивних протитанкових мін. Обіцяні постачання важких озброєнь так і не розпочиналися.