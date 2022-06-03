«Напад на Україну був холодним душем» – Земан про зміну своєї політики щодо Росії

Президент Чехії Мілош Земан прокоментував у інтерв’ю Радіо Свобода свою політику щодо Росії до і після початку вторгнення до України 24 лютого.

На думку Земана, після початку повномасштабної війни настала «принципово нова ситуація»:

«Перед нападом на Україну з Росією просто велись розмови, з нею провадилась торгівля, коротко говорячи, до неї ставились як до нормальної країни. Це цілком природньо і робили так всі важливі європейські та світові державні службовці. Що іншого ми мали б робити з найбільшою країною світу?» – питає президент Чехії.

Він додав, що його країна має відкриту економіку і добрі відносини з усіма «визначними країнами світу».

«Однак ситуація принципово змінилась в мить російської агресії на Україну, а коли зміниться ситуація, зміниться і ваш погляд. Не робімо вигляду, прошу, що кожний, хто раніше не висловлювався про Путіна як про злочинця, був цілком поза образом, чи що кожний, хто намагався з ним нормально спілкуватись, підтримував всі його кроки. Напад на Україну був для багатьох людей в Росії і поза нею холодним душем, і я є одним з них», – підсумував Земан.

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Президент Чехії Мілош Земан мав репутацію одного з найбільш доброзичливо налаштованих до Кремля європейських політиків. У минулому він ставив під сумнів необхідність санкцій і неоднозначно висловлювався про анексію Криму. Втім, після нового вторгнення Росії до України Земан різко засудив російську агресію, висловив підтримку Україні і закликав до жорстких санкцій проти Кремля.