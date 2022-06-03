Земан прокоментував свої слова про окупацію Криму Росією як «завершений факт»

Слова президента Чехії Мілоша Земана про окупацію Криму як «доконану справу» не ставили під сумнів того, що вона сталася всупереч міжнародному праву. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Таким чином Земан відповів на питання про те, чи він і далі вважає окупований Крим «завершеною справою»:

«Коли я Крим означив за «fait accompli», я це сказав в певну мить і для певної публіки. Я ніколи не ставив під сумнів, що Росія окупувала Крим всупереч міжнародному праву, і що це було і є недобре».

Президент Чехії визнав, що його слова, сказані в 2017 році, були «дещо недипломатичними», і сьогодні він би так не висловився.

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«Само собою питання, яке я прагнув відкрити, і надалі чинне: що ж буде з Кримом? Ви думаєте, що Росія від нього відречеться? Я в цьому серйозно сумніваюсь. А якщо вона від нього не відмовиться, що конкретно і фактично зробить Київ? Що зробить ЄС і НАТО, звичайно, крім того, що можна буде нескінченно повторювати, що Крим не є російським? Адже те, що ми будемо брехати у власному домі, нікому і нічому не допоможе», – сказав він.

Водночас політик повторив, що Росія анексувала Крим всупереч міжнародному праву.

Президент Чехії Мілош Земан 10 жовтня 2017 року під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи сказав, що вважає анексію Криму Росією «завершеною справою», і запропонував вирішити кримське питання за допомогою компенсацій Україні. Тоді ж він закликав скасувати санкції проти Росії, назвавши їх неефективними.

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Після виступу Земана його різко розкритикували і в Україні, і у Чехії.

Група депутатів Європейського парламенту від Чехії закликала Земана «вибачитися перед Україною за свої висловлювання, таким чином хоча б частково виправити шкоду». Президент країни відмовився вибачатися, заявивши, що сказане було його особистою думкою.