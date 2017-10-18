Чеські євродепутати закликають президента Земана вибачитись перед Україною

Група депутатів Європейського парламенту від Чехії направила листа до президента країни Мілоша Земана із закликом «вибачитися перед Україною за свої висловлювання, таким чином хоча б частково виправити шкоду».

У листі, який редакція Радіо Свобода має у своєму розпорядженні, також наголошується, що своїм виступом у Страсбурзі Земан підриває авторитет міжнародного права, коли Україна стала жертвою агресії Росії. «Ця агресія, яка призвела до протизаконна стану у Криму, триває, відтак, є ризиком безпеки для нашої країни і всієї Європи», – мовиться у листі.

На думку чеських європарламентарів, позиція Мілоша Земана суперечить міжнародному праву і позиції чеського уряду. «Крим є складовою України і його анексія у 2014 році була грубим порушенням Будапештської угоди 1994 року, у якій Росія серед іншого зобов’язалась поважати українську незалежність і територіальну цілісність», – зазначається у листі.

Автори звернення вважають, що Мілош Земан не може «свою помилку» пояснювати «особистими поглядами». «Перед Радою Європи Ви не виступали як приватна особа, а як глава держави. Якщо Ви не спроможні виконувати роль президента і достойно представляти Чеську Республіку на міжнародних зібраннях, мали б щонайменше утримуватися від будь-яких висловів, які суперечать інтересам нашої країни і наших союзників», – наголошують у зверненні чеські євродепутати.

Лист-звернення до чеського президента підписали шестеро євродепутатів, серед яких, зокрема, Яромір Штєтіна, Їржі Поспішіл, Людєк Нідермаєр.

Лукаш Князовіцкі, головний редактор агентства EuroZpravy.cz, яке повідомило про лист-звернення євродепутатів до чеського президента, у розмові з Радіо Свобода зазначив, що Мілош Земан на всі закиди дав відповідь на зустрічі з представниками Плзенського краю, зазначивши, що хоча й назвав анексію Криму «доконаним фактом», це не означає, що він визнає її легітимність. Лукаш Князовіцкі вважає, що «враховуючи дотеперішній досвід можна припустити, що до вибачення з боку Мілоша Земана не дійде».

10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив, що анексія Криму Росією – це «faît accompli», тобто доконаний факт, і, на його особисту думку, «могла б бути можлива певна компенсація за Крим у фінансовій формі або в натуральній формі – нафтою або газом». Cвою промову у ПАРЄ він присвятив необхідності скасувати санкції ЄС щодо Росії через її агресії проти України, назвавши їх «неефективними».

Після виступу Земана його різко розкритикували і в Україні, і у Чехії.

У Кремлі назвали пропозицію президента Мілоша Земана «внутрішньоєвропейською дискусією», зазначивши, що про компенсацію Україні за анексію Криму «не може бути й мови».

Сам Мілош Земан заявив, що не вибачатиметься за свої слова про Крим, оскільки це його «особистий погляд».

У лютому 2014 року невідомі озброєні люди, яких називали «зеленими чоловічками», захопили головні державні установи Автономної Республіки Крим і підняли над будівлями російський прапор. Крім того, вони блокували українські військові частини. Згодом у Росії визнали, що «зелені чоловічки» – російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія заявила про включення Криму до свого складу.

Україна офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».