Пєсков: про компенсацію Україні за анексію Криму «не може бути й мови»

У Кремлі назвали пропозицію президента Чехії Мілоша Земана «внутрішньоєвропейською дискусією», а про компенсацію Україні за анексію Криму «не може бути й мови». Про це заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Йдеться про внутрішньоєвропейську дискусію. Ми звичайно поважаємо дуже авторитетного політика Земана, який має давні добрі стосунки з президентом Путіним», – сказав він.

У Кремлі вкотре заявили, що про анексію Криму не йдеться.

«Ні про яку анексію говорити не можна. Це невірно. І відповідно не може бути й мови ні про яку компенсацію…Легітимний орган Криму – Верховна Рада – схвалив рішення про вихід з України на тлі перевороту… Самі формулювання, що подібні дії можуть бути врегульовані якимись виплатами з нашої точки зору не зовсім правильні. Точніше кажучи зовсім неправильні», – додав речник Путіна.

10 жовтня президент Чехії Мілош Земан, виступаючи на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив, що анексія Криму Росією – це «faît accompli», тобто доконаний факт, і, на його особисту думку, «могла б бути можлива певна компенсація за Крим у фінансовій формі або в натуральній формі – нафтою або газом». А свою промову в ПАРЄ він присвятив необхідності, на його думку, скасувати санкції ЄС щодо Росії через її агресії проти України. Земан назвав їх «неефективними».

Після виступу Земана його різко розкритикували і в Україні, і в Чехії.

У лютому 2014 року невідомі озброєні люди, яких називали «зеленими чоловічками», захопили головні державні установи Автономної Республіки Крим і підняли над будівлями російський прапор. Крім того, вони блокували українські військові частини. Згодом у Росії визнали, що «зелені чоловічки» – російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія заявила про включення Криму до свого складу.

Україна офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».